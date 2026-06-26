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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Mauricio Pochettino: Çok zor bir gruptan birinci çıktık!

        Mauricio Pochettino: Çok zor bir gruptan birinci çıktık!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan ABD'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        "Çok zor bir gruptan birinci çıktık!"

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan ABD'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, kaybettiklerini ancak gruptan birinci çıktıklarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

        Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mauricio Pochettino, "Türkiye turnuvadan gidiyor, ben mi yanlış anlıyorum ama sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var bunu anlamıyorum." dedi.

        Oyuncularının maçın tamamında çok iyi mücadele ettiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

        "Şunu unutmamalıyız, bu gruptan birinci çıktık. Bu gruptaki tüm beklentileri iyi yönettik, sonuçta bu bir turnuva, bugün Almanya-Ekvador maçını gördük Almanya favorilerden bir tanesi ama kaybetti. Karşımızda elenmiş bir takım vardı ama olay sadece bundan ibaret değil. Dünya Kupası'na gelmeden önce amacımız Dünya Kupası'na gelebilmekti. Tabii sonrasında mümkünse, bir sonraki amacımız grubun içinde birinci olmaktı ki bunu da başardık. Önceliklerimiz vardı, bu maçta da galibiyet istiyorduk ama dengelememiz gereken şeyler de vardı (sakat ve cezalı oyuncular) ve onları düşünmem gerekiyordu Şimdi bundan sonraki aşamaya bakıyoruz, hazırız. Gayet olumlu ve memnunum. Kazanamadık ama oyundan memnunum çünkü oyuncularım gayet iyi performans gösteriyor ve gruptan birinci çıkıyoruz."

        "Şu ana kadar kimse bizi zor bir grupta birinci bitirdiğimiz için kutlamadı." sözlerini kullanan Pochettino, "Oyuncuları, personeli ve taraftarları tebrik ediyorum çok zor bir grupta birinci çıktık. İnsan her zaman öğreniyor, bugün pek çok olumlu şey gördük. Pek çok oyuncu sahaya ilk kez çıktı, şu an bence çok daha iyi bir ekibiz. Tarihe geçmek için üç maçı kazanmak değil Dünya Kupası'nı kazanmak gerek. Üç maçı kazanıp kazanamamak o kadar önemli değil, önemli olan bir sonraki aşamaya geçip ilerlemek. Gayet iyi oynadık, derinliği olan bir takım olduğumuzu da ispat ettik ama Türkiye 3 puan aldı." değerlendirmesinde bulundu.

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