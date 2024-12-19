Mauro Icardi, yine johnny Depp'li göndermede bulundu
Velayet davası hakkında WhatsApp mesajlarını yayınlayan Wanda Nara'ya, Mauro Icardi ikinci kez Johnny Depp'li göndermede bulundu
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sancılı boşanma süreci ve Wanda Nara ile yaşadığı velayet anlaşmazlıklarıyla gündemde.
Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul'da dava açmıştı.
Bu gelişmenin ardından, Wanda Nara, Mauro Icardi ile kızları hakkında yaşadığı WhatsApp tartışmasını Instagram hesabında paylaşmıştı.
Bu paylaşımın hemen ardından Mauro Icardi, sosyal medya hesabında, bir kez daha dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard’in olaylı boşanma sürecine atıfta bulunan bir paylaşımda bulundu.
"İYİ GİDİYORUZ"
Arjantinli golcü, yaptığı gönderiye; "Hiçbir şey, gerçeği savunmak için savaşmaya kararlı bir kalpten daha güçlü değildir. Görünen o ki, iyi gidiyoruz" notunu ekleyerek, bu zorlu süreçte kararlı ve güçlü kalmaya devam edeceğini ifade etti.
DAHA ÖNCEDE JOHNNY DEPP'Lİ GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU
Ayrıca Mauro Icardi, geçtiğimiz haftalarda da Johnny Depp ve Amber Heard’in çekişmeli boşanma davalarına ait bir fotoğraf paylaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagarm