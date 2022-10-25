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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

Mauro Icardi, Galatasaray'a transferini gerçekleştirdikten sonra kendisinden ayrılan, eşi ve menajeri Wanda Nara'ya sürpriz bir karşı hamle yaptı

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  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Galatasaray'ın PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğmiz haftalarda Arjantinli oyuncu ile ayrıldıklarını duyurmuştu.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Nara, aynı zamanda 22 yaşındaki sanatçıyla yeni bir aşk hayatına da başlamıştı.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ilk günlerde kabul etmeyen Icardi, Arjantin'e giderek eşiyle görüşmek istemişti. 
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Güvenlik görevlileri tarafından engellendiği kameralara yansıyan yıldız oyuncu ardından Türkiye'ye dönerek antrenmanlara devam etmişti. 
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    İkili arasında son yaşananların ardından Icardi'nin de artık durumu kabullendiği görüldü.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu. 
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı-kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Icardi'nin sarı-kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi. 
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de öne sürüldü.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de sahaya çıkan Icardi, 78 dakika sahada kaldı. Rakip kaleye gönderdiği üç şutta da isabet yakalayan başarılı oyuncu bir kez gol sevinci yaşadı. Bir golü de VAR'a takılan Arjantinli golcü, Mertens'in attığı golde de harika bir asist yaptı.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Öte yandan son olarak Arjantin basını, Wanda Nara'nın, Icardi'yi affettiğini ve ikilinin barışma aşamasında olduğunu duyurmuştu.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Bu haber sosyal medyadan paylaşılırken ilk tepki Wanda Nara'dan geldi. Nara, yaptığı açıklamada, "Affedilecek bir şey yok. Biz ayrıldık" dedi.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Mauro Icardi, Nara'nın bu açıklamasına, "Ayrıldık öyle mi? Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde olduğu gibi mi? Harika vakit geçirdik" şeklinde cevap verdi.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

    Ayrıca Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, "The Last Romantic" şarkısının tanıtım gecesine L-Gante ile el ele gelmişti.
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!
  • Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya büyük sürpriz!

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