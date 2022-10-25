Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de sahaya çıkan Icardi, 78 dakika sahada kaldı. Rakip kaleye gönderdiği üç şutta da isabet yakalayan başarılı oyuncu bir kez gol sevinci yaşadı. Bir golü de VAR'a takılan Arjantinli golcü, Mertens'in attığı golde de harika bir asist yaptı.