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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi sahaya indi - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi sahaya indi

        Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Arjantinli golcü Mauro Icardi, fizyoterapistler eşliğinde sahada ve salonda çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:18
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        Icardi sahaya indi!
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        2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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