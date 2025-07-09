Mauro Icardi sahaya indi
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Arjantinli golcü Mauro Icardi, fizyoterapistler eşliğinde sahada ve salonda çalıştı.
2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.