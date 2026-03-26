        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Max Verstappen gazeteciyi basın toplantısından kovdu! - Motor Sporları Haberleri

        Max Verstappen gazeteciyi basın toplantısından kovdu!

        Formula 1'de 4 dünya şampiyonluğu bulunan Max Verstappen, Japonya Grand Prix'si öncesi düzenlenen basın toplantısında Guardian muhabirinin toplantı odasından çıkarılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Formula 1 takımlarından Red Bull pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'si öncesi düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin odayı terk etmesini istedi.

        Red Bull'un misafirhanesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen 28 yaşındaki Hollandalı pilot, basın toplantısı başlamadan Guardian muhabirini kastederek, "Bir saniye, o gitmeden konuşmuyorum." dedi.

        Muhabirin ciddi olup olmadığı yönündeki sorusuna Verstappen, "Evet" yanıtını verdi.

        Hollandalı pilot, tavrının geçen sezon Abu Dabi'deki son yarışın ardından Guardian muhabirinin sorusuyla ilgili olduğunu doğruladı.

        McLaren pilotu Lando Norris'in Verstappen'in önünde 2 puan farkla şampiyonluğa ulaştığı Abu Dabi Grand Prix'sinin basın toplantısında Guardian muhabiri Giles Richards, Hollandalı pilota Barselona Grand Prix'sinde George Russell ile çarpıştığı kazayla ilgili pişmanlığının olup olmadığını sormuştu.

        Verstappen, o kazanın ardından yarışta zaman cezası almış ve 9 puan kaybetmişti.

        Hollandalı pilot soruya, "Sezondaki diğer tüm şeyleri unutuyorsun. Bahsettiğin tek şey Barselona. Bu sorunun geleceğini biliyordum. Şimdi bana aptalca sırıtıyorsun." yanıtını vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gözaltılar

        (İHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve oyuncu Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. 

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
