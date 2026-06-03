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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        Mayıs ayı enflasyon verileri 5 Haziran'da açıklanacak

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da yayımlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        Mayıs enflasyonu 5 Haziran'da açıklanacak

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşacak. Kurumun veri yayımlama takvimine göre, Mayıs 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçları saat 10.00'da açıklanacak.

        Mayıs ayı enflasyon rakamları, fiyat gelişmelerinin yanı sıra memur ve emekli maaşlarına yönelik temmuz zammı hesaplamaları açısından da yakından takip ediliyor.

        TÜİK'in son açıkladığı verilere göre nisanda tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşmişti.

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