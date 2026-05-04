Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama: 2026 Mayıs kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?
Mayıs 2026 kira artış oranı, Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, bu ay kontrat yenileyecek kiracı ve ev sahipleri için belirleyici oldu. Konut ve iş yerlerinde uygulanacak zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanırken, "Mayıs ayı kira artışı yüzde kaç oldu?" sorusu da böylece yanıt buldu. İşte tüm detaylar...
2026 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu
2026 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.
Nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.
Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı.