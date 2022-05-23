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Haberler Borsa Maymun çiçeği (monkeypox) 1 haftada yüzde 60 kazandırdı
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Maymun çiçeği 1 haftada yüzde 60 kazandırdı

Dünya yeni patlak veren 'maymun çiçeği' hastalığını anlamaya çalışırken Danimarkalı ilaç üreticisi Bavarian Nordic'in çiçek hastalığı aşısının maymun çiçeğine karşı kullanılmasına ABD ve Kanada'da onay verildi. Adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesi de şirketten bu aşıyı sipariş etti. Şirketin hisseleri 1 haftada yüzde 60 yükseldi. Piyasa değeri 2.2 milyar dolara ulaştı

Maymun çiçeği (monkeypox) 1 haftada yüzde 60 kazandırdı
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınının ardından dünya son günlerde 12 ülkede görünen maymun çiçeği hastalığına gözlerini çevirdi. Türkiye'de henüz herahngi bir vakaya rastlanmazken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz" açıklanmasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın da belirttiği gibi bu hastalığın koronavirüs gibi bir salgına dönüşmesini kimse beklemiyor. Yine de hastalığın gelişimi dikkatle takip ediliyor.

Danimarkalı ilaç üretici Bavarian Nordic hafta içi adını açıklamadığı bir Avrupa ülkesinden maymun hastalığına karşı aşı siparişi aldığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada geliştirdikleri çiçek hastalığı aşısının maymun çiçeği üzerinde de etkili olduğu belirtildi. Aşının ABD ve Kanada'da maymun çiçeği hastalığına karşı kullanılmak üzere onay aldığı ifade edildi. Avrupa Birliği'nde ise henüz sadece çiçek hastalığına karşı resmi onay alındığı ancak maymun çiçeği hastalığına karşı da ruhsatsız olarak kullanıldığı söylendi.

ZATEN YÜKSELİŞTEYDİ

Bu açıklama üzerine Nasdaq Kopenhag borsasında işlem gören Nordic Bavarian hisselerinde sert yükseliş yaşandı. Halihazırda firmanın çiçek hastalığı konusundaki çalışmaları sebebiyle yatırımcılar hisselere ilgi gösteriyordu. Ancak sipariş açıklaması yükselişi hızlandırdı.

Nordic Bavarian bir Avrupa ülkesinden sipariş aldığını perşembe akşamı duyurdu. Firmanın hisseleri cuma günü yüzde 18.4 yükseldi.

Hafta genelinde 5 işlem gününde ise yüzde 59.9 yükseldi. Şirketin piyasa değeri de böylece 2.2 milyar dolara ulaştı.

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