Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Mazot ve gübre desteği sorgulaması nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödeme takvimi araştırılıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, destek ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan çiftçiler, ÇKS ekranı üzerinden mazot ve gübre desteği dahil tüm destek kalemlerini görüntüleyebiliyor. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
Mart ayında çiftçilere yapılacak mazot ve gübre desteği ödemeleri, tarımsal üretimde maliyetleri düşürmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, her ay çiftçilere bu destekleri sağlamak amacıyla düzenli ödemeler gerçekleştiriyor. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
2026 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mazot ve gübre desteği kapsamında 2026 yılı ödeme tarihleri henüz ayrı bir takvimle ilan edilmedi. Ancak temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin Mart ayı içinde başlayacak olması, mazot gübre desteği ödemelerinin de aynı dönem içinde gerçekleşebileceği yönünde beklenti oluşturdu.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ödeme bilgilerini kontrol etmek isteyen üreticilerin e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli oluyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil tarım sektörüne verdikleri desteğin toplamının 706 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." dedi.