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Mbappe'nin yıllık kazancı dudak uçuklattı!

PSG ile Haziran 2022'de olan sözleşmesi bitince Real Madrid'e imza atacağı öne sürülen ancak Fransız ekibinde kalan Kylian Mbappe'nin maaşı da ortaya çıktı! Genç futbolcunun sözleşmesindeki detaylar ve yıllık kazancı adeta dudak uçuklattı!

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  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, son haftalardaki Mbappe tartışmalarına dahil olarak Fransız yıldızın takımda kalmasının önemine vurgu yaptı. Le Parisen'in haberine göre Kylian Mbappe'nin PSG'de kalması neredeyse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un müdahalesine varacak kadar bir devlet meselesi haline geldi.
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    Küçük yaşlardan bu yana Real Madrid'i desteklediği bilinen ve İspanyol ekibine transfer olmak istediğini saklamayan Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona ererken tüm dünya onun nereye imza atacağını merak ediyordu.

     
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    Herkesin Real Madrid'e transferine kesin gözüyle baktığı Mbappe, sürpriz sayılabilecek bir kararla PSG'ye imza atarken Fransız basını çeşitli kez bu kararın karşılığında bir servet kazanacağını haberleştirdi.
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    Son haftalarda yaşananlar bu tartışmaları yeniden alevledi ve LeParisien, Mbappe gündemini masaya yatırdı. Fransız spor basınına göre Neymar'ı takımda istemeyen Mbappe, önce takımdan ayrılmak istedi; Real Madrid'in transfere dahil olmaması sonrasında ise PSG'de kalmak için şartlar öne sürdü.
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    Bu iddialar gündemi sarsarken Fransız yıldız günler sonra konuya yalanlama getirdi; PSG'nin sportif direktörü Campos ve teknik direktörü Galtier de Mbappe'nin böyle bir talebinin bulunmadığını duyurdu. 
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    LeParisien'in haberine göre PSG ile Mbappe cephesi arasında benzeri görülmemiş bir sözleşme imzalandı. Haberde bu sözleşmenin spor tarihinde imzalanan en büyük meblağlı mukavele olduğu vurgulanırken sadece Mbappe'nin değil ailesinin de sürece dahil olduğu belirtildi.

     
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    İSTERSE HAZİRAN 2024'E KADAR AYRILABİLİR

    LeParisen'in iddiasına göre Mbappe, gizli tutulan sözleşmede iki yıllık bir imza atarken anlaşmada tek taraflı bir opsiyonun bulunduğu ve Fransız yıldızın istemesi durumunda takımdan ayrılmasını garantileyen bir madde eklendiği belirtiliyor. 

     
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    Kontratın maddi yönü ise ikiye ayrılıyor: Yıllık garanti ücretler ve bonuslar. Mbappe, PSG'den yıllık brüt 72 milyon Euro kazanıyor. Bu da geçen sezon kazandığı ücretin üç katına tekabül ediyor. 

     
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    ÜÇ TAKSİTTE 180 MİLYON EURO'LUK İMZA PARASI

    Bonusların ilk kısmı ise imza parası... PSG, Mbappe'ye yeni sözleşmesinin imza parası olarak üç taksitte toplamda 180 milyon Euro'luk bir para ödüyor.
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    Bonusların ikinci kısmı ise 'sadakat bonusu' olarak geçiyor. PSG'nin biraz da FFP'den kaçma yolu olduğu belirtilen bu bonuslar da yine üç parça halinde ödenecek ancak Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda henüz ödenmemiş taksitler devreye girmeyecek.
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    Fransız yıldızın ilk sadakat bonusu 70 milyon Euro iken takımda kalması durumunda Eylül 2023'te 80 milyon Euro daha alacak. Üçüncü yıl seçeneğini kullanır ve Eylül 2024'te hala PSG'de forma giyiyorsa 90 milyon Euro daha elde edecek.

     
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    SPOR TARİHİNİN EN YÜKSEK SÖZLEŞMESİ!

    LeParisien'in iddiasına göre Mbappe'nin üç yıllık anlaşması toplamda 630 milyon Euro'ya denk geliyor ve bu da tarihin en yüksek sözleşmesi olduğu anlamına geliyor.
  • Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!

    2017-2021 tarihleri arasında Lionel Messi'nin Barcelona ile yaptığı 4 yıllık sözleşmenin toplam bedeli 555 milyon Euro iken Amerikan Futbolu yıldızı Patrick Mahomes'un Kansas City Chiefs ile 2020'de yaptığı 10 yıllık sözleşme ise 510 milyon Euro'ydu.

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