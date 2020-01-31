Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Anadolu Grubu iştiraki Anadolu Restoran İşletmeleri 2005'ten bu yana elinde bulunan McDonald's Türkiye'nin işletme lisansını 280.7 milyon liraya Birleşik Holding'e sattı.

Açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapan firma, basın ve kamuoyu tarafından tanınmayan ve 20 gün önce İrlanda'da kurulan bu firmayla ilgili KAP'a ikinci bir açıklamada bulundu.

KAP'A İKİNCİ KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu ikinci açıklamada "Hisse devir sözleşmesinde alıcı taraf olarak belirtilen Birleşik Holding Limited, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirkettir" ifadeleri yer aldı.

FRANCHISE HAKLARINA SAHİP BİR ŞİRKET

HABERTÜRK'ün konuyla ilgili ulaştığı kaynaklar, Birleşik Holding'in Arabistan yarımadasında franchise haklarına sahip olan bir şirket tarafından alındığını bildirdi.

Arap yarımadasında McDonald's lisansına sahip şirketler arasında Reza Group, Lionhorn, Emirates Fast Food ve Al Daud Restaurants, Armoush Tourist Investment ve Al Maousherji Catering Company bulunuyor.