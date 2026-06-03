MEB 2026 AGS sınav tarihi değişti mi? Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı
AGS sınav tarihi, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı'nın tarihinin değiştiğini açıkladı. Peki, AGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe alındı, geç başvuru günü ne zaman? İşte tüm detaylar haberimizde...
2026 AGS sınavına ilişkin tarih bilgisi, adayların yakından takip ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin sınav takvimine etkisi olup olmayacağı merak edilirken, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamayla 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı tarihinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler güncellenen takvime çevrildi. Adaylar, sınavın hangi tarihte yapılacağını ve geç başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. İşte 2026 AGS güncel sınav tarihi ve tüm ayrıntılar...
AGS 2026 SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
AGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM başkanı Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."
AGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 Akademi Giriş Sınavı için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alınacak.
Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, belirtilen gün içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvuru tarihinin ardından yeni bir başvuru hakkı tanınmayacak.