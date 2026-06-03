2026 AGS sınavına ilişkin tarih bilgisi, adayların yakından takip ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin sınav takvimine etkisi olup olmayacağı merak edilirken, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamayla 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı tarihinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler güncellenen takvime çevrildi. Adaylar, sınavın hangi tarihte yapılacağını ve geç başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. İşte 2026 AGS güncel sınav tarihi ve tüm ayrıntılar...