Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB 2026 Alan Değişikliği başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Ön başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        2026 yılı MEB alan değişikliği başvuruları, öğretmenlerin gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Öğretmenler, başvuru tarihleri ve işlemlerin hangi platform üzerinden gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, MEB 2026 alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak ve başvuru işlemleri hangi adımlarla, nereden gerçekleştirilecek? İşte merak edilen tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 11:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğretmenler, MEB alan değişikliği başvurularının ne zaman ve hangi platform üzerinden yapılacağını merak ediyor. 2026 atama takvimi de alan değişikliği sürecinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Başvuru işlemleri, Bakanlık tarafından ilan edilecek tarihler doğrultusunda gerçekleştirilecek. İşte sürece dair tüm detaylar.

        2

        MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

        Ön başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih başvuruları ise 20-24 Nisan 2026 tarihlerinde alınacak.

        3

        ÖN BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        - Ön başvurular, E. Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen tarihler arasında, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Ön Başvuru Formu üzerinden yapılacaktır.

        - Bu duyuru kapsamında ön başvuruda bulunacak öğretmenler, formda yer alacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgilerini başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü (Özlük) üzerinden kontrol edecek ve eksik veya hatalı bilgilerin düzeltilmesi için belge ile eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaktır.

        - Öğretmenler, değiştirmek istedikleri alanla ilgili mezuniyet bilgilerini MEBBİS sistemine işletmekle yükümlüdür.

        - Ön başvuruda bulunmayan öğretmenler, Tercih ve Atama sürecinde başvuru yapamayacaktır.

        MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
