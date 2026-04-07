MEB 2026 Alan Değişikliği başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Ön başvuru nasıl ve nereden yapılır?
2026 yılı MEB alan değişikliği başvuruları, öğretmenlerin gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Öğretmenler, başvuru tarihleri ve işlemlerin hangi platform üzerinden gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, MEB 2026 alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak ve başvuru işlemleri hangi adımlarla, nereden gerçekleştirilecek? İşte merak edilen tüm detaylar.
MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ
Ön başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih başvuruları ise 20-24 Nisan 2026 tarihlerinde alınacak.
ÖN BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
- Ön başvurular, E. Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen tarihler arasında, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Ön Başvuru Formu üzerinden yapılacaktır.
- Bu duyuru kapsamında ön başvuruda bulunacak öğretmenler, formda yer alacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgilerini başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü (Özlük) üzerinden kontrol edecek ve eksik veya hatalı bilgilerin düzeltilmesi için belge ile eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaktır.
- Öğretmenler, değiştirmek istedikleri alanla ilgili mezuniyet bilgilerini MEBBİS sistemine işletmekle yükümlüdür.
- Ön başvuruda bulunmayan öğretmenler, Tercih ve Atama sürecinde başvuru yapamayacaktır.