MEB KARNE GÜNÜ 2026: Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler hangi gün dağıtılacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım başladı! 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih netleşti. Okulların kapanış günü ve karne dağıtım tarihiyle ilgili tüm detaylar haberimizde…
Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
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Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili için gün sayarken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının bitiş tarihi de belli oldu. Okulların kapanacağı gün ve karnelerin dağıtılacağı tarih merak edilirken, tüm ayrıntılar netleşti…
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü yaz tatiline başlayacak.
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KARNELER HANGİ GÜN DAĞITILACAK?
İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte karneler 26 Haziran Cuma günü öğrencilere verilecek. Hafta sonunun ardından ise 29 Haziran itibarıyla yaz tatili resmen başlamış olacak.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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