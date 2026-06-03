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        Haberler Bilgi Gündem MEB KARNE GÜNÜ 2026: Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler hangi gün dağıtılacak? 2025-2026 okullar ne zaman kapanıyor?

        MEB KARNE GÜNÜ 2026: Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler hangi gün dağıtılacak?

        Milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım başladı! 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih netleşti. Okulların kapanış günü ve karne dağıtım tarihiyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili için gün sayarken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının bitiş tarihi de belli oldu. Okulların kapanacağı gün ve karnelerin dağıtılacağı tarih merak edilirken, tüm ayrıntılar netleşti…

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü yaz tatiline başlayacak.

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        KARNELER HANGİ GÜN DAĞITILACAK?

        İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte karneler 26 Haziran Cuma günü öğrencilere verilecek. Hafta sonunun ardından ise 29 Haziran itibarıyla yaz tatili resmen başlamış olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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