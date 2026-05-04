        MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: 2026 MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: MEB il içi tayin başvurusu nereden yapılır?

        MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibarıyla başladı. Yayılan başvuru kılavuzuna göre hizmet puanlarının eşit olması durumunda öncelik hizmet süresi fazla olana, ardından öğretmenliğe daha erken başlayana verilecek, eşitliğin devam etmesi halinde ise bilgisayar kurası uygulanacak. Peki, MEB il içi tayin başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:44
        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibarıyla başladı. Yayımlanan kılavuza göre, hizmet puanlarının eşit olması halinde öncelik sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve öğretmenliğe daha önce başlayana verilecek, eşitlik devam ederse bilgisayar kurası devreye girecek. Başvurular MEB’in resmi personel sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve öğretmenler belirlenen tarihler arasında tercihlerini sisteme girecek. Bu kapsamda “MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde...

        MEB İL İÇİ TAYİN BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin başvuruları 4 Mayıs 2026 Pazartesi bugün itibarıyla başladı ve 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü sona erecek.

        BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Öğretmenler, başvurularını MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) adresindeki başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirebilecekler. Yapılan başvuruların sırasıyla; okul müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanması zorunludur.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

        - Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        - Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        şartlarını taşımaları gerekmektedir.

        Başvuru şartlarına dair detaylı bilgilere ise MEB il içi yer değiştirme başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

        İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takvimine göre atama sonuçları ve sıra kayıtları 11 Mayıs 2026’da açıklanacaktır. Ataması yapılamayan öğretmenler, talep etmeleri halinde ilk iki tercihleri için sıra sistemine dahil edilecek.

        İlişik kesme ve tebligat işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
