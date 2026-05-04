Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibarıyla başladı. Yayımlanan kılavuza göre, hizmet puanlarının eşit olması halinde öncelik sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve öğretmenliğe daha önce başlayana verilecek, eşitlik devam ederse bilgisayar kurası devreye girecek. Başvurular MEB’in resmi personel sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve öğretmenler belirlenen tarihler arasında tercihlerini sisteme girecek. Bu kapsamda “MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde...