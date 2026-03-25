MEB ortak yazılı sınav takvimi: MEB 2. Dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?
Okullarda eğitim öğretim süreci tüm hızıyla sürerken, öğrenciler de sınav hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri, sınav takvimine dair gelişmeleri yakından izliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimiyle birlikte, ikinci dönemde gerçekleştirilecek sınavların tarihleri kesinleşti. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman yapılacak, 2. ortak sınavlar hangi tarihlere denk geliyor? İşte cevabı haberimizde...
MEB 2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIMI BELLİ OLDU
MEB tarafından 2. Dönem ortak sınavlara hazırlık amacıyla örnek konu–soru dağılım tabloları yayınlandı. Okullarda yapılacak yazılı sınavlar, seçilen tabloya uygun olarak hazırlanıp uygulanacak.
MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
6. Sınıf - Türkçe : 7 Nisan 2026
6. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026
8. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026
10. Sınıf - Matematik : 9 Nisan 2026
10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026
MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI TARİHLERİ
2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri şöyle:
7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB takvimine göre 2025-2026 Eğitim öğretim yılı 26 Haziran tarihinde tamamlanacak ve yaz tatili başlamış olacak.