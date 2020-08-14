Naime Sert nsert@haberturk.com

Türkiye'de 10 Mart'ta ortaya çıkan Covid-19 salgını internet kullanımını artırırken, Türk Telekom'a ikinci çeyrekte sabit genişbantta rekor oranda abone kazandırdı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 2020 yılı finansal sonuçlarını İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Özellikle evde kalma sürelerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs aylarında sabit geniş bant ve hızlı internet erişimine talebin çok güçlü olduğunu belirten Önal, ''İkinci çeyrekte, sabit genişbant segmentindeki yıllık büyüme yüzde 24 seviyesine yükseldi. Konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21 büyüme kaydetti. Kuvvetli gelir büyümesi ve faaliyet giderlerinin kontrollü yönetimi sayesinde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yıllık yüzde 21 artışla 3.2 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjımız yüzde 46 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrek net karımız ise geçen yıla göre yüzde 125 artarak 980 milyon TL oldu'' dedi.

'HALKA ARZDAN BU YANA EN YÜKSEK ÇEYREKLİK ABONE ARTIŞI'

Sabit geniş bantta abone başına aylık ortalama data kullanımının yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttığını kaydeden Önal ''2020’nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi. Penetrasyonu artırırken, hızlı erişim, evden çalışma, online eğitim ve evde eğlenceli vakit geçirme gibi ihtiyaçlara da cevap verdik. Sabit genişbant abone sayısı ikinci çeyrekte 595 bin artarak, 12.2 milyona ulaştı. Bu rakam, halka arzdan bu yana kaydettiğimiz en yüksek çeyreklik abone artışına işaret etmekle birlikte, 2019 yılının tamamında elde edilen 458 bin abone kazanımını da aştı." dedi.

'FİBERİN PAYI YÜZDE 39'A YÜKSELDİ'

Daha hızlı internet deneyimi sunan fiberde abone sayılarının ikinci çeyrekte 346 bin artış ile 4.8 milyona ulaştığını kaydeden Önal şöyle devam etti: ''Toplam abone bazımızdaki payı yıllık 5 puan artışla yüzde 39’a yükseldi. Böylelikle, 2020 yılının ilk altı ayında, 2019’un tamamında gerçekleştirdiğimiz fiber abone artışını da yakalamış olduk.''

2020’nin ilk altı ayında 13.3 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydettiğini vurgulayan Önal ''Halka arzdan bu yana en yüksek 6 aylık net kârını kaydeden Türk Telekom’un yılın ilk yarısındaki net kârı 1.6 milyar TL’yi buldu. Toplam abone sayısı da 48.7 milyona ulaştı'' dedi. Önal üç yıl aradan sonra 602 milyon TL temettü dağıttıklarına dikkat çekti.

'RAMAZAN BAYRAMI'NDAKİ AKSAKLIK BİZDEN KAYNAKLANMADI'

Soruları da yanıtlayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşanan iletişim sıkıntısı ile ilgili olarak sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. Önal ''Biz bütün çağrılara mükemmel karşılık verdik. Kendi abonelerimiz de birbirlerini ararken sorun yaşamadı'' ifadesini kullandı. Bununla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) nezdinde soruşturma açıldığını hatırlatan Önal, sonucu beklediklerini söyledi.

Önal, kârın büyük bölümü gelirdeki artıştan mı kaynaklanıyor, yoksa fiyatlarda bir artış oldu mu? sorusuna şöyle yanıt verdi: ''ARPU büyümesi, abone büyümesi daha etkin opex yönetimi, aynı zamanda finansal operasyonlarda da daha az kur riskine maruz kalmış finansal giderler bunların hepsi yüksek kârlılığa hizmet etti.''



'EĞİTİMDE BU YIL DA AYNI ÖLÇEK VE YOĞUNLUKTAKİ TRAFİĞİ YÖNETEBİLİRİZ'

Okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını hatırlattığımız Önal MEB'in eğitim sürecine altyapınız hazır mı? sorusuna şu yanıtı verdi: ''Geçtiğimiz yıl Marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Bu yıl aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz. Eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğini göz önünde bulundurarak o zaman değerlendirmemiz lazım. Biz MEB’in geçtiğimiz yılki yoğunluğunu yönetebiliriz.''

'SOSYAL MEDYA ALANINDA ÇALIŞIYORUZ'

Türk Telekom daha önce Zoom benzeri uygulama üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. Şirket sosyal medya alanında da girişimleri destekleyecek. Önal konuyla ilgili olarak ''Bir video konferans uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu binamızda birçok yeni girişimi destekliyoruz. Bizim bir TT Ventures şirketimiz bir de Pilot uygulamamız var. Oyun alanında da, sosyal medya alanında da diğer operatörler gibi bizler de çalışmaktayız'' değerlendirmesini yaptı.