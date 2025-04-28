Meghan Markle çocuklarının yeni fotoğraflarını paylaştı ama yüzlerini göstermedi

Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte kameralardan uzak büyüttüğü iki çocuğunun yeni fotoğraflarını paylaştı. Sussex Düşesi, çocuklarının bebekken göstermekten kaçınmadığı yüzlerini gizlemeyi tercih etti.

43 yaşındaki Markle, Instagram sayfasına 5 yaşındaki oğlu Archie ve 3 yaşındaki kızı Lilibet'in fotoğraflarını koydu. Markle, güneşli bir günde bahçede çiçeklerin arasında oynarken görülen çocukların ikisinin de yüzünü göstermeyen fotoğraflarını paylaşmayı tercih etti.

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Markle fotoğraflara, "Pazar gününe özgü bir aşk… Küçük aşklarımla" notunu düştü.

Archie ve özellikle Lilibet'in, babaları Harry gibi kızıl saçları fotoğraflarda dikkat çekti.

Meghan Markle ve Prens Harry, henüz kraliyet görevlerini bırakmadan önce, İngiltere'de dünyaya gelen oğulları Archie'yi, doğumundan kısa süre sonra tüm dünyaya göstermiş, dört aylık olduğunda başpiskoposla kameralar önünde tanıştırmıştı.

Küçük Lilibet'in yüzünü ise 2021'de yayınladıkları Noel kartında ilk kez gösteren Markle ve Prens Harry, 2022'de Lilibet'in birinci yaş gününden fotoğrafıyla yüzünü ilk kez net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştı.