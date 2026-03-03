Canlı
        Mehdi Taremi için yalanlama geldi: Savaşa gitmeyecek!

        Mehdi Taremi için yalanlama geldi: Savaşa gitmeyecek!

        Olympiacos forması giyen İranlı Mehdi Taremi'nin ülkesine ve savaşa gitmeye hazır olduğu iddia edildi. Olympiacos ve oyuncu cephesi ise bu iddiaları yalanladı.

        Giriş: 03.03.2026 - 15:50
        Taremi için yalanlama geldi: Savaşa gitmeyecek!

        Olympiacos forması giyen İranlı Mehdi Taremi, dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

        Tuttosport'ta yer alan habere göre, Taremi, ülkesine gitmeye ve savaşa katılmaya hazır olduğunu kulübü Olympiacos'a bildirdi.

        KULÜP YALANLADI

        Olympiakos'un başkan yardımcısı Kostas Karapapas ise, "Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdir. Sahte haberlere inanmayın. Sporculara, vatanları alevler içinde olan tüm insanlara saygı gösterelim. Dünyanın her ülkesini ilgilendiren ve tüm gezegeni etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Maalesef, aklına her geldiğini yazan kişilerin yazılarını ve bunların çoğalmasını engelleyemiyoruz." dedi.

        Olympiacos forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.

