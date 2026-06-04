Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame savcılığa iade edildi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "11 Haziran'da Parti Meclisi toplanacak. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu salı günü parti grup toplantısında konuşacak. Arkadaşlarımızın ayrılıp başka bir partiye katılmasını biz istemeyiz. Biz hiçbir arkadaşımızın ayrılmasını istemiyoruz. CHP'nin kapatılmasına da hiç kimsenin ... Daha Fazla Göster

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "11 Haziran'da Parti Meclisi toplanacak. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu salı günü parti grup toplantısında konuşacak. Arkadaşlarımızın ayrılıp başka bir partiye katılmasını biz istemeyiz. Biz hiçbir arkadaşımızın ayrılmasını istemiyoruz. CHP'nin kapatılmasına da hiç kimsenin gücü yetmez. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz, biz de kurultay istiyoruz. Ama gelin bunu konuşalım. İmzalar toplanıyor ama kurultay yapamıyoruz ki tedbir kararı ve bir mahkeme kararı var. Bunun polemik konusu yapılmasını istemiyoruz. Kurultay için bir heyet oluşturalım" dedi Daha Az Göster