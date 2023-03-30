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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi artık delikanlı!

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi, artık 17 yaşında bir delikanlı oldu

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  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    2005–2011 yılları arasında evlilik yaşayan Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi, artık 17 yaşında genç bir delikanlı.
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Şeyda Coşkun, yeğeni Ali Sadi’yle fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Coşkun, "Delikanlım, sen bu üç kadının (Şeyda, Tuğba, Aysel Coşkun) hayatına ışık oldun. Fark ettim ki hiç resmimiz yokmuş. İlk tarifsiz sevgim" dedi.

    Tuğba Coşkun da fotoğrafa, "Birlikte büyüdük, birlikte büyüttük. Hayatımın anlamı, ruhum, oğlum" yorumunu yaptı.
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

    Ahmet Mümtay Taylan ve kızı Ayşe Dilan
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ve kızı Miray
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ve oğlu Kemal
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    İpek Acar ile kızı Aslı Gönül
  • Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ile çocukları

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