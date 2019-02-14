Mehmet Besler, TOSFED Başkanlığına adaylığını açıkladı

Düzenlenen basın toplantısında Besler, siyasi çalışmaları nedeniyle başkanlık görevinden istifa eden Serkan Yazıcı'nın yerine 28 Şubat Perşembe günü düzenlenecek olağanüstü genel kurul öncesinde bu göreve talip olduğunu açıkladı.
Toplantıya, başkan adayı Mehmet Besler'in yanı sıra Besler'in yönetim ekibinde başkan vekili olarak adaylığını koyan Yalçın Arsan, yönetim kurulu üye adayları Önder Dalkıran ve Tolga Tomris de katıldı.
Besler, eski başkan Serkan Yazıcı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, hedefinin, sporun içinden gelen bir yönetici olarak yapılanların üzerine daha fazlasını koyarak otomobil sporlarını Türkiye'de hak ettiği konuma getirmek olduğunu söyledi.
Göreve gelmesi durumunda özellikle karting sporunun üzerinde duracağını belirten Mehmet Besler, "İlk hedefimiz, hem karting hem de pist şampiyonalarını hak ettikleri noktalara getirmek olacak. Üzerinde duracağımız konular şeffaflık, adil bir yönetim anlayışı ve tüm paydaşlarla iletişim olacak." şeklinde konuştu.
Türkiye'de otomobil sporlarının yeterince tanınmadığını belirten Besler, gençleri ve kadınları teşvik ederek uluslararası başarılara imza atan sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini anlattı.
Besler, şunları kaydetti:
"Motor sporları, dünyada futboldan sonra en fazla ekonomik hacmi oluşturan spor dalı. Ülkemiz, 80 milyonluk nüfusuyla, uluslararası arenada başarılara imza atabilecek sporcuları yetiştirebilecek potansiyele sahip. Ancak bunu başarabilmek için en aşağıdan başlamak gerekiyor. Karting sporunu, TOSFED'in maddi ve manevi destekleriyle mutlaka geliştirmek gerekiyor. Böylece hem şampiyona hem de katılan sporcu sayısını artıracak adımlar atılmış olacak. Bir yandan ülkemizin ihtiyaç duyduğu sporcuları diğer taraftan da geleceğin dünya pist ve ralli şampiyonlarını yetiştirmiş olacağız."
Yalçın Arsan ise Mehmet Besler'in yapıcı ve uzlaşmacı yaklaşımının motor sporlarının farklı boyutlarını bir araya getirebileceğini öngördüğünü aktararak, "Sporcu, yönetici ve sponsor rollerini bizzat deneyimlemiş biri olarak Mehmet Besler'in ekibine katma değer oluşturabileceği düşünüyorum. Federasyondaki rolümü, sporun otomotiv sektörü ile daha fazla yakınlaşması için yeni iletişim yolları aranması olarak görüyorum. Bu önemli seçimin spora ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini umarım." ifadelerini kullandı.
TOSFED kongresi öncesi daha önce, Serkan Yazıcı yönetiminde başkan vekilliği görevini yürüten Eren Üçlertoprağı başkanlığa adaylığını açıklamıştı.
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