Mehmet Erenler, son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, 'Karpuz Kestim Yiyen Yok', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' ve 'Bir Çift Turna Gördüm' gibi birçok türküyü derleyen sanatçı Mehmet Erenler, 79 yaşında hayatını kaybederek toprağa verildi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden ve organ yetmezliği sonucu vefat eden Erenler için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreninde taziyeleri, sanatçının oğlu Serkan Erenler, kızı Selen Erenler ve torunu Zehra Erenler kabul etti.

"KENDİNDEN SONRAKİ KUŞAĞIN ÜZERİNDE ÇOK CİDDİ BİR ETKİSİ OLDU"

Erdal Erzincan, Erenler'in "Yurttan Sesler Ekolü'nün efsane ismi" olduğunu belirterek; "Mehmet Erenler'in müzikal zevkinin, becerisinin ve bağlamasının hepimizin üzerinde emeği olduğunu düşünüyorum. Kendinden sonraki kuşağın üzerinde çok ciddi bir etkisi oldu. Çok önemli bir değeri kaybettik ama kendisi sadece bedenen aramızda değil. Bundan sonra onun izi bağlamamızın perdesinde, okuduğumuz türkülerde sonsuza kadar her an yaşayacak." dedi.

Çetin Akdeniz; "Mehmet Erenler, tavırların, bağlamanın, yörelerin, derlemelerin efendisiydi. Ondan çok şey öğrendik. Ne mutlu bana ki böyle kıymetli bir hocadan esinlendim, hatta aynı okulda hocalık yaptım. Zaman zaman tecrübelerinden faydalandım. Beyefendi, dünya tatlısı, büyükle büyük, küçükle küçük olmasını bilen çok kıymetli bir insandı. Mekânı cennet olsun. " ifadelerini kullandı.

Ümit Tokcan, Erenler ile yaklaşık 40 sene aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek; "Hem çok kıymetli bir hocaydı hem de şefimizdi. Çok büyük bir kayıp. Onu çok özleyeceğiz, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR GELENEĞİN ÇOK KADİM ÇINARINI BUGÜN HAKK'A UĞURLUYORUZ"

Selahattin Alpay, Mehmet Erenler'in kendisi için manevi bir hoca olduğunu dile getirerek; "22 sene beraber çalıştık, çok sazını taşıdım ve bunu hak eden bir insandı. Birçok kişiyle çalıştım fakat Mehmet Erenler'in ayrıcalığı başkaydı. Ben onun elinde ne bir kadeh ne de art düşünceli bir fikir görmedim, sanatçı olarak tartışılmazdı. Sadece İç Anadolu'nun değil, bütün Anadolu'nun repertuvarına hakimdi. Öğretileri çoktu, talebeler yetiştirdi. Mekânı cennet olsun." dedi.