Hürriyet'in haberine göre, İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür, vefat etti. Bir süredir tedavi gören babasının vefat haberini yurtdışında alan ünlü oyuncu ailesiyle beraber ilk uçakla İstanbul'a geldi.

80 yaşındaki Teoman Günsür, bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?



Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Oyunculuğa henüz yedi yaşındayken çeşitli televizyon reklamlarında oynayarak adım attı. Eğitim hayatını İtalyan Lisesi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

Bir müzik grubuyla birlikte konserler veren Mehmet Günsür, dört yıl boyunca bir restoran işletti. Hamam adlı sinema filminin seçmelerine katıldı ve deneme çekimlerinin ardından role kabul edildi. Filmde aldığı rolle birlikte geniş kitlelere adını duyurdu.

Özellikle 2011 yapımlı Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde oynadığı başrol Özgür Turgut karakteriyle adını Türkiye'ye duyuran Mehmet Günsür, 2012-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde Şehzade Mustafa rolünü oynadı ve bu rolle de unutulmayan bir oyuncu oldu.

"Fi" adlı dizide Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ile birlikte başrolü paylaşmıştı.

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