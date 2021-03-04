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Meizu 18 ve Meizu 18 Pro özellikleri nedir? Meizu 18 ve Meizu 18 Pro fiyatı

Meizu 18 ve Meizu 18 Pro telefonlar 3 Mart Çarşamba günü resmi olarak tanıtıldı. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu premium sınıf telefon olarak üretildi. Peki, Meizu 18 ve Meizu 18 Pro özellikleri nedir? İşte Meizu 18 ve Meizu 18 Pro fiyatı...

Meizu 18 ve Meizu 18 Pro özellikleri nedir? Meizu 18 ve Meizu 18 Pro fiyatı

Meizu beklenen lansmanını sonunda gerçekleştirdi. Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin bir süredir Meizu 18 serisi ile sahne alması bekleniyordu. Nitekim bugün yani 3 Mart günü Meizu sahneye çıktı ve Meizu 18 ile birlikte premium sınıfı hedefleyen Meizu 18 Pro kamuoyunun beğenisine sunuldu.

MEİZU 18 ÖZELLİKLERİ NELER?

Meizu 18'in özelliklerinden başlayalım isterseniz. Akıllı telefon 6.2 inç büyüğünde 3200x1440 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefonun camı dört kenarından kavisli. Bu da tasarım dilini farklı kılıyor gibi görünüyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 888 işlemcisinden alırken, bu işlemcinin yanında 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Meizu 18'in arka tarafında 64 MP'lik ana kamera, 16MP'lik ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera (3x zoom) yer alıyor. Ancak 3D ToF sensörü yok. Meizu 18'in ön tarafındaki delikte ise 20 MP'lik selfie kamerası var. Son olarak Meizu 18'in 36W hızlı şarj destekli 4.000mAh bataryaya sahip olduğunu belirtelim.

MEİZU 18 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Meizu 18 Pro'nun özellikleri aslında bir anlamda Meizu 18 ile benzeşiyor. 18 Pro, 6.7 inç büyüklüğünde 3200x1440 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip Samsung E4 AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ön camın dört tarafı yine kavisli. Ekranın altında Meizu 18'de olduğu gibi bir parmak izi tarayıcısı var. Meizu 18 Pro, Snapdragon 888 işlemcisine, 8 GB/12 GB RAM'e ve 128 GB/256GB depolama alanı seçeneğine sahip. Android işletim sistemli akıllı telefonda 40W kablolu şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği ile 4.500mAh batarya yer alıyor.

Meizu 18 Pro'nun arkasında dört kamera var. Ana kamerada 50 MP'lik Samsung GN1 sensör bulunurken, hemen yanına 32MP'lik ultra geniş kamera konumlanıyor. Ayrıca 8MP'lik telefoto kamera (3x zoom) ve bir 3D ToF sensörü yer alıyor. Ayrıca Meizu 18 Pro'nun ön tarafındaki nokta çentikte ise 44 MP'lik bir selfie kamerası olduğunu ekleyelim.

MEİZU 18 FİYATI FİYATI NE KADAR?

Meizu 18'ler bugün Çin'de ön satışa çıktı ve 8 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak. Meizu 18, beyaz, mavi ve mor renklerde gelecek ve fiyatlar şöyle olacak:

8 GB RAM / 128GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 680 dolar
8 GB RAM / 256GB dahili depolama alanına sahp model: Yaklaşık 727 dolar
12 GB RAM/ 256GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 763 dolar

MEİZU 18 PRO FİYATI NE KADAR?

8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 763 dolar
8 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 851 dolar
12 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 928 dolar

Meizu 18 Pro, beyaz, mavi ve gri renklerde satışa sunulacak.

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