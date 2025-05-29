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        Haberler Spor Basketbol Melih Mahmutoğlu: Türkiye Ligi'ni de kazanmamız gerekiyor - Basketbol Haberleri

        Melih Mahmutoğlu: Türkiye Ligi'ni de kazanmamız gerekiyor

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, takımın sezon içerisinde Avrupa şampiyonu olacağına inandığını belirterek, "Hem iyi basketbolla hem coşkuyla, savaşarak, kötü durumdan çıkarak, Avrupa'nın en iyi basketbolunu oynayarak şampiyonluğu hak ettiğimize inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:06
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        "Türkiye Ligi'ni de kazanmamız gerekiyor"
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu, açıklamalarda bulundu. Euroleague kupasını 2. kez kulübe getirdikleri için mutlu olduklarını aktaran Mahmutoğlu, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde geçtiğimiz sezona göre takımdaki farklılıkları şu sözlerle paylaştı:

        "Hoca o sene takıma yeni gelmişti, takımda bazı şeylerin oturması gerekiyor. Geçen seneye göre bu sene daha fazla tecrübelendi. Daha aç bir takım oldu. Savaşçı bir takım oldu. Bu sene de sezon boyunca, play-off'ta ve Final Four'da göstererek, sonunda da kupaya ulaşarak bunu gösterdi takım."

        "AVRUPA'NIN EN İYİ BASKETBOLUNU OYNAYARAK ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

        Sezonun özellikle aralık ayında üst üste yaşanan kayıplar ve o dönemdeki motivasyonla ilgili soruya Mahmutoğlu, "Sezon boyunca inişler-çıkışlar olacaktır ama kötü durumdan iyi duruma geçmek gerçekten büyük takımların yapabileceği bir şey. Biz de bunu başardık, aramızda çok konuştuk; hem hocayla toplantılarda, hem kendi aramızda. Çünkü bu takım şampiyon olacağına inanıyordu. Hem iyi basketbolla hem coşkuyla, savaşarak kötü durumdan çıkarak, Avrupa'nın en iyi basketbolunu oynayarak şampiyonluğu hak ettiğine inanıyorum" yanıtını verdi.

        "TÜRK BASKETBOLU AVRUPA SEVİYESİNDE ÇOK İYİ DURUMDA"

        Türk kulüplerinin son yıllarda Avrupa'da aldığı başarılarla alakalı da 35 yaşındaki basketbolcu, "Türk basketbolu artık özellikle Avrupa seviyesinde, çok iyi durumda. Öncellikle biz başlattık ondan sonra A. Efes 2 kere şampiyon olarak, biz tekrardan kupayı aldık. Gerçekten ülkemiz için çok önemli. Bir kere daha bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

        "SEZONUN EN İYİ ŞEKİLDE BİTMESİ İÇİN TÜRKİYE LİGİ'Nİ DE KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

        Basketbol Süper Ligi'nde başlayacak play-off çeyrek final turu ve hedefleri hakkında konuşan Mahmutoğlu, "Çok da vakit yok. Türk Telekom maçına hazırlanacağız. Bizim için sezonun en iyi şekilde bitmesi için onu da almamız gerekiyor. Türkiye Kupası, Euroleague ve Türkiye Ligi. Oraya da iyi başlayıp, sonunda da inşallah kupaya ulaşırız" ifadelerini kullandı.

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