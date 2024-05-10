Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'na destek: Arkasındayım

"ÇOK HASSAS BİR KONU"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melis İşiten, katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen İşiten'e eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken fotoğrafları soruldu.

Melis İşiten; "Çok hassas bir konu benim yorum yapmam doğru olmaz. Tamamen onları ilgilendiren bir karar bir şey söylemem doğru olmaz. Uraz, nasıl paylaşım yapıp arkasında durduysa benim de o şekilde onun arkasında durmam gerekir. Sergiye de gitmedim, sosyal medyadan gördüm" dedi.