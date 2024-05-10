Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'na destek: Arkasındayım
Uraz Kaygılaroğlu; geçtiğimiz ay, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar sosyal medyada büyük tepki çekince özür dilemişti. Eski eşi Melis İşiten, konuyla ilgili açıklamada bulunarak Kaygılaroğlu'na destek verdi
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz ay fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un 'Life in Plastic' adlı sergisi için objektif karşısına geçmişti. Sevgilisinin sergisinde yer alan ve 'kadın cinayeti'ni canlandırmakla eleştirilen fotoğraflarda yer alan Kaygılaroğlu, tepkilerin ardından özür dilemişti.
"AMACIM KÖTÜ DUYGULAR UYANDIRMAK DEĞİLDİ" DEMİŞTİ
Uraz Kaygılaroğlu; "Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece 'sanat' diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" demişti.
"ÇOK HASSAS BİR KONU"
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melis İşiten, katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen İşiten'e eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken fotoğrafları soruldu.
Melis İşiten; "Çok hassas bir konu benim yorum yapmam doğru olmaz. Tamamen onları ilgilendiren bir karar bir şey söylemem doğru olmaz. Uraz, nasıl paylaşım yapıp arkasında durduysa benim de o şekilde onun arkasında durmam gerekir. Sergiye de gitmedim, sosyal medyadan gördüm" dedi.