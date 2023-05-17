Melis İşiten'in yengesi vefat etti

21 Kasım 2022'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada Melis İşiten de dahil olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Geçtiğimiz aylarda ölümden dönen İşiten, bu kez aldığı acı haberle sarsıldı.