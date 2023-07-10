Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Melisa Döngel'den bikinili pozlar! Ünlü güzele binlerce beğeni geldi!

        Adı Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü güzele sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Melisa Döngel'in bikinili pozları...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 17:23
        1

        Bir süre önce rapçi Sefo ile adı aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, şimdilerde iddialara göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeni bir aşka yelken açtı.

        2

        Sergen Yalçın ile haberlerin gündeme düşmesinin ardından Sefo'dan kusma emojisinin kullanıldığı göndermeli bir tweet gelmişti. Döngel'den hakkında çıkan iddialara karşı herhangi bir yanıt gelmezken geçtiğimiz gün boynuna taktığı S&M kolyesi dikkatlerden kaçmamıştı.

        3

        En son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel sosyal medya hesabından "Temmuz ayı tatil ayı" notuyla bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

        4

        Melisa Döngel'in son pozlarının altına sevenlerinden: "Güneş gibi doğdun", "Bu ne güzellik","Melek gibi bir şeysin" gibi yorumlar geldi.

        5

        İşte Melisa Döngel'in son pozları...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye AB kapısında bekletiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye AB kapısında bekletiliyor
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Fenerbahçe'de sıcak saatler!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler!
        Boşandılar!
        Boşandılar!
        "Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti"
        "Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti"
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        200 milyar dolarlık proje seti
        200 milyar dolarlık proje seti
        Belirti vermeden 20 yıl önce oluşuyor!
        Belirti vermeden 20 yıl önce oluşuyor!
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...