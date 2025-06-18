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        Haberler Spor Voleybol Meltem Bakiler Şahin: A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanındayız - Voleybol Haberleri

        Meltem Bakiler Şahin: A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanındayız

        Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi isim sponsoru Vodafone'un Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabı öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul etabı boyunca müşterilerine çeşitli hediyeler kazandıracaklarını belirten Meltem Bakiler Şahin, "İstanbul etabı süresince düzenleyeceğimiz kampanyalarla müşterilerimize ve bayilerimize çeşitli hediyeler kazanma şansı sağlayacağız. Hedefimiz, voleybol coşkumuza herkesi ortak etmek. Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye'de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 14:49 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:49
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        "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanındayız"
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        Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabı süresince dijital kanalları ve mağazaları üzerinden müşterilerine çeşitli hediyeler kazanma şansı sağlayacak.

        MELTEM BAKİLER ŞAHİN: A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN YANINDAYIZ

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “Ülke olarak, voleybolda, özellikle kadın voleybolunda son derece başarılıyız; uluslararası düzeyde başarılarımız var. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Biz bu bakış açısıyla Türk kadın voleybolunun ve bize büyük gurur yaşatan kadın sporcularımızın yanında duruyoruz. Voleybol dünyasının önemli turnuvalarından Voleybol Milletler Ligi’nde de logomuzu ve ismimizi vermekten gurur duyduğumuz A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanındayız. İstanbul etabı süresince düzenleyeceğimiz kampanyalarla müşterilerimize ve bayilerimize çeşitli hediyeler kazanma şansı sağlayacağız. Hedefimiz, voleybol coşkumuza herkesi ortak etmek. Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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        Tüm Vodafone’lulara Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabının heyecanını birlikte yaşamak için günlük 5 GB, toplamda 25 GB mobil internet hediye edilecek. Vodafone müşterileri, 18-22 Haziran tarihleri arasında Vodafone Yanımda üzerinden her gün günlük 5 GB hediye internet kodlarını alabilecek.

        Vodafone, Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabında Sinan Erdem Spor Salonu’nda 5G teknolojisiyle sunacağı maç deneyimine herkesi ortak etmeyi hedefliyor. Buna göre, Türkiye maçlarındaki “en hızlı servisin” hızını en yakın tahmin eden 25 Vodafone’luya 25 GB mobil internet hediye edilecek.

        Vodafone Red’lilere Voleybol Milletler ligi İstanbul etabında Sinan Erdem Spor Salonu’nda ayrıcalıklar sunulacak. Red müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan Fırsatlar Dünyası’ndaki Red Lounge kategorisinden alacakları kodlarla Red Lounge’a gelip soluklanabilecek, onlara özel etkinlik ve ikramlardan faydalanabilecek.

        Vodafone Yanımda uygulamasındaki Voleybol kategorisinde Voleybol Milletler Ligi boyunca Socrates işbirliğiyle hazırlanan güncel içeriklere ve detaylı maç analizlerine ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca, Türkiye’de oynanacak etapta müşterilere Yanımda üzerinden 21 Haziran’daki Güney Kore – Türkiye maçı için 25 maç bileti hediye edilecek.

        Vodafone, Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabında oynanacak A Milli Kadın Voleybol Takımı maçlarına ait biletlerde Vodafone Pay müşterilerine de özel avantajlar sundu. Vodafone Pay müşterileri, kendilerine ayrılmış biletleri satın alırken, Vodafone Pay Kart ile işlem yaptıkları için %10 nakit iade avantajından da yararlandı.

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