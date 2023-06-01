Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2023 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla yeni memur zam oranı ile memur maaşlarının ne kadar olacağı şekillenmeye başladı. Son iki aylık enflasyon verisi beklenirken 2023 Temmuz memur zammı tahmini senaryoları gelmeye başladı. Öte yandan, en düşük memur maaşı zammına ilişkin açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte 2023 Temmuz memur maaş zammı son durum...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz memur maaş zammı tahminleri ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Memur maaşları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam için geri sayım devam ederken memur maaş zammı tahminleri gelmeye başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceğini açıklamıştı. İşte 2023 Temmuz memur maaş zammına dair son gelişmeler haberimizinde devamında...
  • MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz memur maaş zammı tahminleri ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 
  • MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz memur maaş zammı tahminleri ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu.

    Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.
  • MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz memur maaş zammı tahminleri ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

    Memur maaşlarına Temmuz ayında ek zam yapılacak. Memur maaş zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.
  • MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz memur maaş zammı tahminleri ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    YÜZDE 8 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

    Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.
  • MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz memur maaş zammı tahminleri ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
    Memur maaşları ne olacak?    
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Vali 49.790 56.303
    Genel müdür (1/4) 43.265 48.924
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 36.724 41.527
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15.232 17.224
    Memur (Lise - 15/1) 11.100 12.552
    Öğretmen (9/1) 12.558 14.201
    Başkomiser (8/1) 18.630 21.066
    Polis memuru (9/1) 16.570 18.737
    Pratisyen hekim (8/1) 18.861 21.328
    Uzman hekim (7/1) 19.732 22.313
    Hemşire (Lisans - 9/1) 13.785 15.588
    Mühendis (8/1) 17.270 19.529
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11.626 13.147
    Araştırma görevlisi (8/1) 17.498 19.787
    Vaiz (Lisans - 9/1) 13.841 15.651
    Avukat (9/1) 16.770 18.964
    Hizmetli (Lise - 15/1) 10.170 11.500
    En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11.848 13.398

    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
    Şayet ocak ayındaki 13.52 puanlık refah zammı da mahsuplaşmaya dahil edilecek olsaydı bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon yüzde 21.52’yi (8+13.52) aşmadıkça memur maaşlarına temmuz ayında sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı, enflasyon farkı uygulanmayacaktı

     
  • MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz memur maaş zammı tahminleri ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.