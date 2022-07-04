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Memur zam oranı belli oldu! 6 aylık enflasyon farkı ile 2022 Memur zammı ne kadar oldu?

Memur zammı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. İşte, 2022 memur zammı oranı...

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  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?

    Memur Temmuz zammı açıklandı! Memur zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan ve emekli tarafından takip ediliyor. 5 aylık enflasyon 35,64 olarak belirlenirken bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının ardından emekli ve memur zammı oranları kesinleşti. İşte, memur maaşlarına yapılacak zam oranı...
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?

    AÇIKLANDI! MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

    Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam alacak.
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?

    6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

    Enflasyon oranları Mayıs ayında yüzde 2,98 artışla %73,50 oranında gerçekleşirken Haziran ayı yıllık enflasyon yüzde 78,62 olarak gerçekleşti. 

    5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak belirlenmişti. 4 Haziran 2022 tarihinde açıklanan Haziran ayı enflasyon oranı ile 6 aylık enflasyon farkı da 42,35 olarak gerçekleşti. 
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?
    Memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 23.062 32.677
    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
    Mühendis (8/1) 9.814 13.905
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
    Avukat (9/1) 9.458 13.401
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?
    Emekli memur aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Temmuz
    Müsteşar (1/1) 15.456 21.900
    Genel müdür (1/1) 13.663 19.359
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476
    Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009
    Öğretmen (1/4) 5.276 7.476
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687
    Başkomiser (1/4) 5.376 7.617
    Polis memuru (1/4) 5.376 7.617
    Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266
    Mühendis (1/4) 6.432 9.114
    Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343
    Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452
    Profesör (1/4) 11.011 15.601
    İmam-hatip 5.276 7.476
    Avukat (1/4) 5.276 7.476
    En düşük memur emekli aylığı 4.289 6.077
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?

    KURTULMUŞ YÜZDE 40'I İŞARET ETMİŞTİ!

    AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

    Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?

    BAKAN BİLGİN'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?

    HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekli maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını söyledi. Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevapladı.  Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak şunları kaydetti:

    "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu.
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?

    MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

    Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?
    Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs
    Vali 23.581 31.834
    Genel müdür (1/4) 20.480 27.648
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641
    Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068
    Öğretmen (9/1) 6.633 8.955
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200
    Başkomiser (8/1) 9.466 12.779
    Polis memuru (11/1) 8.668 11.702
    Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036
    Mühendis (8/1) 9.178 12.390
    Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446
    Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758
    Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208
    Avukat (9/1) 8.585 11.590
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • SON DAKİKA| Memur zammı açıklandı! 2022 Temmuz memur zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL?

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.

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