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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz memur zammı için rakam verdi! 6 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz memur zammı için rakam verdi! 6 aylık enflasyon farkı ile 2024 memur maaş zammı tahminleri...

        Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve memur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile yıl sonu enflasyon tahmini açıklanırken 6 aylık enflasyon tahmininde gerileme görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz memur zammı için rakam verdi. İşte Merkez Bankası yeni 6 aylık enflasyon farkı tahmini ile 2024 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaş zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:08
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        1

        Memur zammı, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yılda 2 kere belirlenmeye devam ediyor. Katıldığı bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret, emekli ve memur maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz memur maaş zammında yüzde 50 civarında bir artış olacağına işaret etti. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile 6 aylık enflasyon farkı gerilerken gözler "Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak memur maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2024 Ocak memur maaş zammı son dakika gelişmeleri..

        2

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MEMUR ZAMMI İÇİN RAKAM VERDİ!

        "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        3

        MEMUR ZAMMINA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

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        6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ GERİLEDİ!

        Emekli ve memur maaşları için doğrudan belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı tahmini geriledi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini için Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yeni belli oldu. Bir önceki ankette yüzde 67,23 olan 2023 yılı enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 65,39'a geriledi.

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        MEMURLARIN ENFLASYON FARKI

        Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Temmuz ayından sonraki dönemde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, beş aylık dönemde memur maaşları için yüzde 27.58 oranında enflasyon farkı doğdu.

        Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi.

        Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükseliş kasım ayında bir miktar geriledi. Piyasa katılımcılarının ekim ayı anketinde yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon beklentisi kasım ayı anketinde yüzde 67.23’e geriledi.

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        OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

        Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.

        7

        MEMURA YÜZDE 49.45 ZAM!

        Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.23 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 39.63, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 51.48 oranında zam yapılacak.

        Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.

        8

        MEMURLARIN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

        Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.

        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.

        Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı.

        Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.

        9

        BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 33 BİN LİRA SEVİYELERİNE ÇIKACAKTIR!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

        10

        Memur maaşları ne olacak?

        Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
        Hizmetli 15/1 20.377 29.899
        Memur 12/1 21.278 31.221
        Memur 9/1 21.310 31.269
        Teknisyen 9/1 21.916 32.157
        Öğretmen 8/1 23.378 34.303
        İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
        Şef 4/1 22.758 33.393
        Polis 8/1 28.620 41.994
        Hemşire 8/1 25.088 36.811
        Müdür 4/1 27.326 40.096
        Mühendis 8/1 28.578 41.932
        İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
        Daire Başkanı 47.469 69.651
        Genel Müdür 61.619 90.413
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

        *Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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