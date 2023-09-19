MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | 2024 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? Ocak ayı memur maaşı zammı tahminleri ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | 2024 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? Ocak ayı memur maaşı zammı tahminleri ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

Memur maaşı Ozak 2024 zammının ne kadar kaç TL olacağı merak edilip araştırılıyor. Her ne kadar Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur maaş zammı netleşecek olasa da toplu sözleşme farkı belli oldu. Peki, memur maaşları ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliği yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılacağını duyurdu.

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İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.