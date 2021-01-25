Menajerimi Ara nefes kesen 22. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Peki Star TV'de izleyici ile buluşan ve merakla beklenen Menajerimi Ara'nın 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 23. BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MENAJERİMİ ARA 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış ve Dicle, onları izleyen birini fark ederken Barış yaşadığı diğer kazalarla birlikte bunun tesadüf olmadığını düşünür.

Kıraç Serkan’la ilgili araştırmalarını sürdürürken, Feris oyuncusunun sette aniden ortaya çıkan hastalığı ile ilgili sorunları sürpriz bir kişiden yardım alarak çözer.

Serkan’ın Peride ile ilgili düşüncelerini söylemesi ajanstaki dengeleri bozarken, Kıraç ise Çınar ve Feris’in birlikte hareket etmesini sağlar. Serkan’ın Beren’in işi için attığı adım ise Feris’le karşı karşıya gelmesine neden olur.

Dicle’nin evinde karşılaştığı kötü sürprize vereceği tepki ise merakla beklenir.