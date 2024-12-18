Menemen FK: 2 - Ankaragücü: 3 | MAÇ SONUCU

Ankaragücü maça hızlı başladı ve 3'üncü dakikada Ali Kaan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Menemen FK, 39'uncu dakikada Mazlum'un penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Ankaragücü, dakikalar 42'yi gösterdiğinde Efkan ile yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Başkent ekibinde Cephas 89'uncu dakikada sahne aldı ve skor 3-1 oldu. Uzatma anlarında Emirhan'ın golü Menemen FK'ya yetmedi, Ankaragücü Türkiye Kupası'da rakibini eledi.

STAT: İlçe HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Abdulhamit Söyler, Harun Gangör MENEMEN FK: Bora - Muhammed Terzi (Dk. 46 Eyüp), Eren, Mazlum, Emre, Fırat, Yiğit, Kerem (Dk. 46 Hakkı), İsmail, Erhan (Dk. 63 Emirhan), Kutay (Dk. 63 Seçim Can) ANKARAGÜCÜ: Bahadır - Mert, Coelho, Kitsiou (Dk. 90+2 Rotariu), İsmail (Dk. 73 Alper), Hayrullah, Efkan, Ali Kaan, Mesut (Dk. 90+4 Dadaşov), Emre (Dk. 72 Osman), Bajic (Dk. 72 Cephas)