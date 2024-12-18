Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Menemen FK: 2 - Ankaragücü: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Menemen FK: 2 - Ankaragücü: 3 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu maçında deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'nü 3-2 yenen Ankaragücü yola devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düelloda turlayan Ankaragücü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankaragücü maça hızlı başladı ve 3'üncü dakikada Ali Kaan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Menemen FK, 39'uncu dakikada Mazlum'un penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Ankaragücü, dakikalar 42'yi gösterdiğinde Efkan ile yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Başkent ekibinde Cephas 89'uncu dakikada sahne aldı ve skor 3-1 oldu. Uzatma anlarında Emirhan'ın golü Menemen FK'ya yetmedi, Ankaragücü Türkiye Kupası'da rakibini eledi.

        STAT: İlçe

        HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Abdulhamit Söyler, Harun Gangör

        MENEMEN FK: Bora - Muhammed Terzi (Dk. 46 Eyüp), Eren, Mazlum, Emre, Fırat, Yiğit, Kerem (Dk. 46 Hakkı), İsmail, Erhan (Dk. 63 Emirhan), Kutay (Dk. 63 Seçim Can)

        ANKARAGÜCÜ: Bahadır - Mert, Coelho, Kitsiou (Dk. 90+2 Rotariu), İsmail (Dk. 73 Alper), Hayrullah, Efkan, Ali Kaan, Mesut (Dk. 90+4 Dadaşov), Emre (Dk. 72 Osman), Bajic (Dk. 72 Cephas)

        GOLLER: Dk. 3 Ali Kaan, Dk. 42 Efkan, Dk. 89 Cephas (Ankaragücü), Dk. 39 (P.) Mazlum, Dk. 90+2 Emirhan (Menemen)

        SARI KARTLAR: Yiğit, Kutay, Hakkı, Mazlum (Menemen FK), Kitsiou, Cephas (Ankaragücü)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıklaması
        Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıklaması
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        AB: Rusya Suriye'den artık çıkmalı
        AB: Rusya Suriye'den artık çıkmalı
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı