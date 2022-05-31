HABERTURK.COM

Mercede-Benz'in, elektrikli otomobiller için oluşturulan alt markası EQ, iki kompakt SUV modelini Türkiye'de satışa sundu.

Yapılan açıklamaya göre, EQC, EQS ve EQE’nin ardından EQA ve EQB'nin de yollara çıkması ile Türkiye pazarındaki tamamen elektrikli Mercedes-EQ model sayısı 5’e yükseldi.

EQA ve EQB’de ilk aşamada 292 beygir güç ve 520 Nm tork üretebilen 2 adet elektrikli motor, 4MATIC dört tekerlekten çekişle zemine aktarılıyor. Maksimum hızları 160 km/s ile sınırlandırılan otomobillerin, 400 km’nin üzerinde tamamen elektrikli menzil sunabildikleri aktarıldı.

EQA ve EQB’de, 11 kw AC şarj kapasitesi ve 66,5 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. Tam şarjlı haldeyken EQA 350 4MATIC 422 km, EQB 350 4MATIC ise 407 km’ye varan tamamen elektrikli menzil sunuyor.

'ÜRÜN SEÇENEKLERİMİZ ARTTI'

Elektrikli otomobillerin Türkiye'de satışının başlaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli otomobillere dair ürün ve hizmetlerine odaklanan Mercedes-EQ markasında, otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümde müşterilerimizin beklentilerine göre bir yaklaşım sergiliyoruz. İki yeni modelimizin katkısıyla, 2022’deki tamamen elektrikli ürün seçeneklerini artırıyor ve bu değişimin öncüsü olmayı sürdürüyoruz" dedi.

7 KOLTUKLA GELDİ

Yapılan açıklamaya göre, yeni EQA’da, elektrikli zekâ ve navigasyon gibi akıllı destek işlevleri araçları mobil asistana dönüştüren MBUX’e entegre ediliyor. Elektrikli araçta, kazadan kaçınma gibi akıllı yardımcılar yer alıyor.

Yeni EQB ise, 5 veya 7 koltuklu oturma seçenekleri ile sunuluyor. EQB, 4684 mm uzunluk, 1834 mm genişlik ve 1667 mm yüksekliğe sahip aracın, ikinci sıra koltukların en öne alınmasıyla bagaj hacmindeki artış 190 litreyi buluyor.

EQA 350 4MATIC 1 milyon 533 bin TL’den, EQB 350 4MATIC ise 1 milyon 560 bin 500 TL’den başlayan fiyatlara sahip.