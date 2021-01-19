Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı piyasalarda merak ediliyor. Merkez Bankası, Ocak ayı için faiz kararı ne olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ocak ayı faiz kararı, Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasında açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Son 2 ayda 675 baz puan faiz artıran Merkez Bankası'nın TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın bu PPK'da faiz artırımı yapması yüzde 10 ihtimal olarak görülüyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 21 Ocak'ta PPK toplantısı yapacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası 21 Ocak'ta PPK toplantısı sonrasında açıklanacak.

FAİZ KARARI NE OLUR?

İspanyol BBVA'nın Başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında beklemede kalabileceğini belirtti.

Yabancı ekonomistler, çoğunlukla Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasını bekliyor. Daha yüksek faizler için hala alan olduğuna dair görüşler olsa da genel olarak bankanın yüzde 17,00 olan politika faizinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Bankanın yıl boyunca politika faizini yüzde 17,00'de tutması tahmin ediliyor.

Abarca, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin , bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında beklemede kalabileceğini belirtti ancak bankanın fiyat gelişmelerini yakından gözlemleyeceğini ve gerekmesi durumunda sıkılaşmaya gitmek için hazır olacağını ifade etti.

TCMB'nin son kararlarının TL'nin değer kazanmasına destek sağladığını aktaran Abarca, çekirdek fiyatlarda ılımlı bir seyir görüldüğünü, kısıtlamalardan dolayı da çıktı açığının gerilediğini dile getirdi.

Abarca gıda ve enerji fiyatlarının kısa vadede fiyat baskısının devam edeceğine işaret ettiğini kaydetti.

"İYİLEŞEN MAKRO İSTİKRAR ÜLKE RİSK PRİMİNİ DÜŞÜREBİLİR, TL İÇİN DESTEK SAĞLAYABİLİR"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Başekonomisti William Jackson da enflasyonun ileriki aylarda yüksek seviyelerde olabileceğini ve Merkez Bankası'nın 2021 yılı boyunca politika faizini yüzde 17'de tutabileceğini belirtti.

Enflasyonu sürdürülebilir bir temelde düşürmenin biraz zaman alabileceğini ifade eden Jackson, iyileşen makro istikrarın Türkiye'nin ülke risk primini düşürebileceğini ve TL için destek sağlayabileceğini aktardı.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi.

"MASADA POLİTİKA FAİZİNDE ILIMLI ARTIŞ İHTİMALİ DE VAR"


Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en olağan senaryonun politika faizinin yüzde 17'de sabit bırakılması olduğunu ancak ılımlı bir faiz artırma ihtimalinin de tamamen dışarıda bırakılamayacağını belirtti.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio ise Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının sonuna doğru yaklaştığını ancak daha yüksek faizler için hala biraz alan olduğunu vurguladı.

Maggio, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e çıkarabileceğini söyledi.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise TCMB'nin politika faizini sabit bırakma ya da ılımlı artırma seçenekleriyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirerek, bankanın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB, 2020 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 MTV 1. taksit ödemeleri son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek 2021?
MERAK EDİLENLER2021 MTV 1. taksit ödemeleri son gün ne zaman?
Esnaf kira (hibe) yardımı ne zaman yatar? Esnaf destek başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
MERAK EDİLENLEREsnaf kira (hibe) yardımı ne zaman yatar?
Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
MERAK EDİLENLERBankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? İNANILMAZ SEVİYEDE! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?
MERAK EDİLENLERPiyasa hacmi 1.0 trilyon doları aştı
İstenmeyen SMS E-devlet ve İYS ile iptal etme: İstenmeyen mesaj engelleme nasıl yapılır?
MERAK EDİLENLERİstenmeyen SMS’lerinizi hemen engelleyin!
KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? SON 2 HAFTA! GİB KYK borç yapılandırma başvuru ekranı
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
MERAK EDİLENLERFaiz kararı ne zaman açıklanacak?
ÖDENİYOR| 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller: 35 ilin listesi - Ödemeler sürüyor
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller
Memur maaşları 2021 tablosu (Polis, öğretmen, sağlıkçı) Ek ödeme müjdesi geldi
MERAK EDİLENLER2021 memur maaş tablosu
EMEKLİ MAAŞLARI zam farkı yatıyor! "2021 emekli maaşı ne kadar?" tablosu
MERAK EDİLENLEREmekli zam farkları yatıyor!