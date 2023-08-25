Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Ağustos 2023 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Ağustos 2023 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Canlı altın fiyatları, haftanın son işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ile politika faizi yüzde 25'e çıkarıldı. İşte 25 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

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