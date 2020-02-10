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TCMB'nin ticari müşteriler ile ilgili tebliğ ve BDDK'nın finansal tüketiciler ile ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmelik değişikliği ile ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı.

Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar standartlaştırılarak maliyetler düşürüldü.

EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi.

Ticari kredilerde kredi kullanım ücreti yüzde 2 seviyelerine kadar çıkarken yeni tebliğ ile en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı.

Ayrıntılar gelecek...