Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar?

Merkezi sistem kalorifer hakkında araştırmalar sonbaharın kendini iyice hissettirmesiyle başladı. Havalar her geçen gün biraz daha soğuması nedeniyle vatandaşlar; merkezi sistem kalorilerin ne zaman yakılacağını merak ediyor. İşte, söz konusu durum ile ilgili bilgiler...