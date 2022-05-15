MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?

Merkür Retrosunun yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.