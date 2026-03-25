        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Uzaklaştırma kararını kaldırttığı kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararını kaldırttığı kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 23:33
        Uzaklaştırma kararını kaldırttığı kocası tarafından bıçaklandı

        Mersin’in Bağlar Mahallesi 0457. Sokak'taki bir adreste kesici aletle yaralanmış bir kadın olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının Hava Ç. (27) olduğu ve birçok yerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlendi.

        Bilincinin açık olduğu öğrenilen kadının ilk ifadesinde kendisini eşi Mehmet Ç.'nin (32) bıçakladığını söylediği belirtildi. Yaralı kadının ayrıca eşi hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğunu ancak barıştıklarını ve 23 Mart tarihinde tedbir kararından vazgeçtiğini beyan ettiği öğrenildi. Mehmet Ç., polis ekiplerince olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliğine, ardından Aile İçi Büro Amirliğine teslim edildi.

        Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren kadının bilincinin açık olduğu, ancak aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gebe köpek öldü, yavrulara anne kedi sahip çıktı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bayramın son günü bitkin halde bulunan gebe köpek kurtarılamadı, ancak iki yavrusu hayata tutundu. Annesiz kalan yavru köpeklere barınaktaki bir dişi kedi sahip çıktı. 

        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"