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        Haberler Gündem Güncel Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu

        Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 10 kişinin kimlikleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:44
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, ismi henüz öğrenilemeyen şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

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        Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobille kamyona çarptı.

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        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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        Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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        Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

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        Feci kazada yaşamını yitirenlerin İpek Taraman (33), Serhat Taraman (35), Elif Taraman (3), Ozan Kılıç (29), Birsen Çiftsüren (52), Mehmet Kaplan (34), Sultan Acet (30), Taha Acet (41), Halit Şimşek (41) ve Ayla Çelik Teğmen olduğu belirlendi.

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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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        Soruşturma sürüyor.

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        #Mersin
        #trafik kazası
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