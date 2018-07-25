Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup tarafından eczaneye gerçekleştirilen ve 4 eczane çalışanının yaralandığı saldırının ardından taraflar barıştı. Hakan Bulut'un haberine göre olayın ardından tutuklanan 3 kişi, şikayetlerin geri çekilmesi üzerine serbest bırakıldı. Taraflar kurulan dostluk sofrasında bir araya geldiler.



"EŞDEĞER" İLAÇ İÇİN

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı 30 Haziran'da 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Tarsus Devlet Hastanesi karşısındaki nöbetçi Kemaloğlu Eczanesi'nde yaşanmıştı. Eşdeğer ilaç tartışmasının ardından çıkan kavgada eczanenin camları kırılmış, biri ağır olmak üzere 4 eczane çalışanı yaralanmıştı. Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki tarafı da yakından tanıyan iş adamı Tuncay Gengeç'in girişimleri sonucunda eczane sahibi Ali Kemaloğlu ile eczane çalışanları Süleyman Kaya ve Serkan Altuğ; tutuklu durumda bulunan Kemal Altın, Şiyar Altın ve Osman Altın'ın yakınlarıyla bir araya geldi.Altın ailesinin özrünü kabul eden Kemaloğlu ve diğer çalışanlar, bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması dileklerinde bulunarak şikayetlerini geri çektiler.

Şikayetin geri çekilmesi ile cezaevinden çıkan Kemal Altın, Şiyar Altın ve Osman Altın ile eczane sahibi Ali Kemaloğlu ve diğer çalışanlar, dostluk yemeğinde bir araya geldiler. Taraflar burada el sıkışarak dostluk mesajları verdiler.Altın ailesi adına konuşan Faik Altın, "Barış içinde yaşamak varken bu olayı kabul etmek doğru değil. Ben ailem adına tüm toplumumuzdan özür diliyorum. Bu tür olayların içerisinde bir daha asla olmayacağız. Olayın tatlıya bağlanmasında aracı olan herkese teşekkür ediyorum. Eczane çalışanlarına da şikayetlerini geri çektikleri için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.Eczane sahibi Ali Kemaloğlu ise olayın yanlış anlaşılma yüzünden kaynaklandığını ifade ederek "Tek dileğimiz ne kentimizde ne de ülke genelinde böyle bir olayın yaşanmamasıdır" ifadelerini kullandı.

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