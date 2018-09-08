3 | 11

Evlilik kararının hızlı alındığına inanan işadamı, kızına rest çekip "Düğüne katılmayacağım" dedi. Fırat, nişan törenine de katılmamıştı. Bu arada Sezen Aksu ve bazı dostları, Önder Fırat'ı kararından vazgeçirmek için devreye girdi.