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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Mert Günok: Penaltılara kalmasını istemeyiz - Futbol Haberleri

        Mert Günok: Penaltılara kalmasını istemeyiz

        A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kalecisi Mert Günok, çeyrek finaldeki Hollanda maçı öncesi EURO 2024'ün resmi sosyal medya hesabına röportaj verdi. Türk taraftarların desteğinin önemine değinen Mert, "Burada 'Evimizde oynuyoruz' diyebilirim. Maçlarda tribünlerin yüzde 70-80'inin bizim taraftarımız olduğunu gördük. Bize çok iyi destek veriyorlar" dedi. Maçın seri penaltı atışlarına gitme ihtimali hakkında da soru yönetilen tecrübeli file bekçisi, "Penaltılara kalmasını istemeyiz. Maçı her takım önceden bitirmeyi ister. Penaltılara kaldığında kaleciler ön plana çıkabiliyor." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:18
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        "Penaltılara kalmasını istemeyiz"
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        A Milli Futbol Takımı’nda kaleci Mert Günok, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) resmi sosyal medya hesabında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

        Şampiyonanın son 16 turunda ay-yıldızlıların Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın 90+5. dakikasında yaptığı kritik kurtarışla mücadeleye damgasını vuran Mert Günok, EURO 2024'e iyi hazırlandıklarını belirterek, bunun da sonuçlara yansıdığını söyledi. Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirten 35 yaşındaki millî kaleci, "İyi bir çalışma ortamı yakaladık. Hocamızla güzel bir ambiyans yakaladık. Bu da zaten sonuçlara yansıdı. Portekiz müsabakası bizim şanssız bir maç oldu. Sakatlığım nedeniyle oynayamadım. Çok üzüldüm. İlk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynuyorum. Burada bulunmak ve oynamak önemli. Bu, benim için bir hedefti. Bu hedefime ulaştığım için ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.

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        “TRİBÜNLERİN YÜZDE 70-80'İ BİZİM TARAFTAR”

        Almanya'da düzenlenen turnuvada taraftarların desteğinin önemine değinen Mert Günok, "Burada 'Evimizde oynuyoruz' diyebilirim. Maçlarda tribünlerin yüzde 70-80'inin bizim taraftarımız olduğunu gördük. Bize çok iyi destek veriyorlar. Bunun da devam edeceğini umuyorum. Çok iyi bir şekilde bizi destekledikleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "4-5 SENE DAHA ÜST SEVİYEDE OYNAMA DİLEĞİM VAR"

        Babası Mahir Günok da eski bir kaleci olan Mert Günok, ailesinin genlerinde sporculuk olduğunu ve sporcu bir ailede yetiştiğinin altını çizerek, "Babamın eski kaleci olması buralara gelmemde önemli bir rol oynadı. Onun eski sporcu olması disiplinli bir şekilde futbol yaşantımı sürdürmeme olanak sağladı. 3 yıl önce kötü bir sakatlık yaşamama rağmen geri dönebildim ve A Millî Takım seviyesine çıkabildim. Bunlar disipline ve profesyonelliğe bağlı şeyler. Sporcu bir ailede yetiştim. Kardeşim voleybol oynadı. Amcam ve dedem de eski futbolcuydu. Ailemin genlerinde sporculuk var. 4-5 sene daha üst seviyede oynama dileğim var. Umarım bunu gerçekleştirebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

        "PENALTILARA KALMASINI İSTEMEYİZ"

        Maçların seri penaltı atışlarına kalmasını tercih etmeyeceğini aktaran milli kaleci, "Penaltılara kalmasını istemeyiz. Maçı her takım önceden bitirmeyi ister. Penaltılara kaldığında kaleciler ön plana çıkabiliyor. Bunun için mental ve pratik olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Sahada neyin ne olacağı belli olmuyor. Sürekli sağa vuran oyuncu sola da atabiliyor. O anki şartlara ayak uydurmak önemli" dedi.

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