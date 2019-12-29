Süper Lig'in ilk yarısını Göztepe'yi 1-0 yenerek lider tamamlayan Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç önemli açıklamalarda bulundu. 3 Büyükler'in transfer gündeminde bulunan iki yıldız gelecekleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı.

MERT HAKAN: YARI YOLDA BIRAKMAK BİZE YAKIŞMAZ

"2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim ve kampa katılacağım. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz. 37 puanımız var, Beşiktaş maçında cezalı olduğum için oynayamayacağım ama arkadaşlarıma güveniyorum."

EMRE KILINÇ: YARIM BIRAKIP GİTMEK OLMAZ

"Allah, bize buralara gelmeyi nasip etti, inşallah daha iyi devam ederiz. Transferle ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde. Biz buradayız, gitmek istemiyoruz. Başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah'ın takdiri."