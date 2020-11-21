Mert Hakan Yandaş: Bundan daha iyi bir Mert Hakan Yandaş izleteceğim

"Bundan daha iyi Mert Hakan Yandaş..." 0:00 / 0:00

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçta güzel bir gol atan Mert Hakan Yandaş maçın ardından açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Maç çok şükür iyi geçti. Farklı konulara değinmek istiyorum. 8 hafta geçti. Benden beklenenin neler olduğunun farkındayım. Talihsiz bir sakatlık dönüşüydü. Ritim yakalayamadım. Oynamayınca ritim yakalanamıyor. Bir gün böyle bir şans geleceğini biliyordum."

"Allah'a şükür güzel gol atmak nasip oldu. Takıma teşekkür ediyorum. Maçtan önce inanır mısınız, 20-25 kişi, Emre abi gol atacağımı söyledi. Dışarıdan herkesin böyle söylediğini söyledim. Çok şükür nasip oldu. Mutluyum."

Ben tüm gollerimi rahmetli babama armağan ediyorum. Kolumdaki dövmemi öptüm. Beni izlemesini çok isterdim. Onu gururlandırmaya devam edeceğim. İnşallah oğluyla gurur duyacak."

"Bundan sonra çok daha güçlü bir Mert Hakan'ı Fenerbahçe taraftarına seyrettireceğim"