Mert Ramazan Demir'den küçük hayranına jest

Trafikte su satan küçük bir çocuk, hayranı olduğu Mert Ramazan Demir ile fotoğraf çektirmek istedi ancak yanında telefonu olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremedi.

Küçük hayranını kırmayan ünlü oyuncu, kendi telefonuyla çektikleri özçekimi sosyal medya hesabından paylaştı.

Demir, paylaşımına "Trafikte bir kardeşimle karşılaştık. Telefonu yanında değilmiş. Buradan görürsün umarım" notunu düştü.